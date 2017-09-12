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بمشاركة أوس جنيس.. مكتبة الإسكندرية تستصيف مؤتمر مستقبل القوى الناعمة (صور)

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مصراوي Masrawy

بمشاركة أوس جنيس.. مكتبة الإسكندرية تستصيف مؤتمر مستقبل القوى الناعمة (صور)

09:21 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

بمشاركة أوس جنيس.. مكتبة الإسكندرية تستصيف مؤتمر مستقبل القوى الناعمة (صور)

مؤتمر مستقبل القوى الناعمة

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، عن انطلاق أولى اجتماعات صالون الإسكندرية الثقافي، الذي دشنته المكتبة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مستقبل القوى الناعمة المصرية"، وذلك في حضور العشرات من المثقفين والباحثين والشعراء والأدباء من والدول الأجنبية.

شهدت الفعالية مشاركة المفكر الأمريكي أوس جنيس لإلقاء محاضرة افتتاحية عن التحديات التي تواجه الحرية في الولايات المتحدة، وحضرها عدد من المفكرين والشخصيات العامة المصرية منها جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة، والدكتور حسام بدراوي رئيس المجلس الوطني للتنافسية المصرية، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس لجنة العفو الرئاسي، والإعلامي مفيد فوزي.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن الصالون ينعقد كل ثلاثة أشهر بشكل غير تقليدي لبحث قضايا ثقافية وفكرية دوليًا وإقليميًا ومحليًا، من خلال دعوة علماء ومثقفين من الداخل والخارج بهدف مناقشة أفكار ومقترحات سياسات لصالح الشعب المصري، ودعم الدولة المصرية.

وأضاف أن المكتبة وجهت الدعوة إلى عدد من المثقفين والشخصيات العامة من كافة الآراء والاتجاهات، وأن الصالون اهتم في اجتماعه الأول بطرح عدد من القضايا الأساسية في محاضرة المفكر الأمريكي أوس جنيس، وهو من الأكاديميين المرموقين، ينحدر من عائلة أيرلندية عريقة، واستكمل دراساته العليا في بريطانيا، ويعيش في الولايات المتحدة، وله أكثر من ثلاثين كتابًا في المواطنة والمدنية والحرية والمسؤولية، ومعروف بآرائه النقدية للحياة الأمريكية.

ولفت إلى أن برنامج "صالون الاسكندرية" يشمل أيضًا حلقات نقاشية متوازية حول أدب وفن الإسكندرية، يشارك فيها عدد كبير من كتاب وأدباء وشعراء الثغر، وفي اليوم الثاني يجري نقاش موسع حول "مستقبل القوة الناعمة في مصر"، بهدف بلورة آراء وأفكار محددة تطرح على الرأي العام، وتستفيد منها مختلف مؤسسات الدولة.​

مؤتمر مستقبل القوى الناعمة (3)

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