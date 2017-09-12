ماذا قال الوزير القطري لاستفزاز دول المقاطعة أثناء اجتماع "الجامعة العربية"؟
ماذا قال الوزير القطري لاستفزاز دول المقاطعة أثناء اجتماع "الجامعة العربية"؟
09:23 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
سلطان المريخي وزير الدولة القطري للشئون الخارجية
كتب - عبدالعظيم قنديل:
شن سلطان المريخي، وزير الدولة القطري للشئون الخارجية، هجومًا حادًا، اليوم الثلاثاء، على دول المقاطعة الأربعة السعودية ومصر والإمارات والبحرين، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
وقال رئيس الوفد القطري: "إن مطالب دول المقاطعة ضد قطر غير مشروعة ولا تستند إلى حقائق وإنما إلى فبركات وأنها ضد القانون الدولي وحقوق الإنسان"، مضيفًا: "تلك المطالب تمثل مساسًا بسيادة الدول وتدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية".
كما وصف المريخي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بـ "الدولة الشريفة"، متهمًا دول المقاطعة بمحاولة تغيير النظام القطري بدلًا من محاربة الإرهاب.
واتهم المريخي الدول الأربع بتشويه صورة بلاده إقليمياً ودولياً، مشددًا على أن مطالب الدول الأربع لا يمكن تنفيذها، حيث دعا الوزير القطري دول المقاطعة بالعودة للحوار وإنهاء الحصار الاقتصادي والسياسي على بلاده.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي يعقبها جلسة مغلقة ومن ثم إقرار مشاريع القرارات المرفوعة من المندوبين الدائمين للدول العربية.
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