أسوان يُقيد آخر 4 لاعبين استعدادًا للممتاز «ب»

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صرح مصطفى أمين، المشرف العام على فريق كرة القدم وعضو مجلس الإدارة بنادى أسوان، بأن النادى يسابق الزمن لقيد آخر 4 لاعبين منضمين حديثًا لفريق كرة القدم، والذى سيخوض خلال أيام مبارايات دورى الممتاز (ب) لمجموعة الصعيد.

وأضاف أمين، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن اللاعبين الجدد الذين سيتم قيدهم هم "أحمد عامر" المهاجم السابق لفريق كوكاكولا، واللاعب السورى على شبيب، واللاعب الإيفواري تيدى دى موندى، والغانى تشارلى فولى.

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وأوضح عضو مجلس إدارة نادى أسوان، أن أسوان نجح فى التعاقد حتى الآن مع 17 لاعبًا انضموا إلى فريق كرة القدم استعدادًا لخوض المنافسات للتأهيل والصعود مرة أخرى لدورى الأضواء والشهرة.

وتابع أمين أن الفريق استعد للموسم الجديد من خلال خوض معسكرى تدريب أحدهما بالإسكندرية والثانى بالقاهرة، لعب خلالهما 12 مباراة ودية مع أندية الدورى الممتاز وأندية القسم الثانى، لافتا إلى أن النادي من المقرر أن يبدأ أولى مبارياته الرسمية فى مجموعته بدورى الممتاز (ب) أمام فريق المدينة المنورة يوم 16 سبتمبر الحالي.