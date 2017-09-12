المتهم باغتصاب ربة منزل في التحقيقات : "مكنتش لوحدي وجت معايا برضاها"

سمر العشري

أدلى المتهمون باغتصاب ربة منزل في المطرية، اليوم الإثنين، باعترافات تفصيلية عن الواقعة في تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة.

وقال المتهم الرئيسي "م.ص" 24 سنة، عاطل، في تحقيقات المستشار أحمد عاصي، وكيل النائب العام، إنه تربطه علاقة بالمجني عليها "م.م.ن" في الثلاثين من عمرها، وطلب منها ممارسة الجنس، واصطحبها لمنطقة نائية بالمطرية، وعند وصولهم، استوقفه 3 أشخاص وطلبوا مشاركته في معاشرتها جنسيًا، واتجهوا جميعًا إلى شقة أحدهم، وبعد الانتهاء أبلغت عنهم الشرطة.

وأضاف المتهم في التحقيقات أن المدعية أبلغت عنه، بعدما علمت بمعرفة زوجها بعلاقتهم، ومحاولة تبرئة نفسها أمامه.

فيما قالت المجني عليها في التحقيقات إن المتهم استوقفها بسلاح أبيض "مطواه" واستدرجها لمنطقة نائية محاولا اغتصابها، وعند وصولهما، طلب منه ثلاثة أشخاص الاشتراك معه في معاشرتها جنسيا واصطحبوها لإحدى الشقق ثم تناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح، وعند نزولها أبلغت عنهم.

ودلت تحريات مباحث المطرية أن وراء ارتكاب الحادث "م.ص." 24 سنة، و"ح.أ"، 29 سنة و"م.ح" ٢٧ سنة، وآخر مجهول، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

وقررت نيابة شرق القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم باغتصاب المجني عليها.

أمرت النيابة بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعرضها للاغتصاب من عدمه، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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