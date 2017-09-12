أخبار عاجلة

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا» -
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بوفون وديبالا يواجهان ديمبلي وميسي في دوري الأبطال

Google+ Print
بوفون وديبالا يواجهان ديمبلي وميسي في دوري الأبطال بوفون وديبالا يواجهان ديمبلي وميسي في دوري الأبطال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الاسبانى، وماسيمليانو أليجرى مدرب يوفنتوس الإيطالى،عن التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية بين الفريقين، على ملعب "كامب نو"،ضمن مُنافسات المجموعة الرابعة بدورى الأبطال والتى تضم بجانبهما كلا من "أولمبياكوس اليونانى، سبورتنج لشبونة البرتغالى".

وجاء تشكيل الفريق الكتالونى كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: بيكيه، ألبا، أومتيتى، سيميدو

خط الوسط: انييستا، بوسكيتس، راكيتيتش

شاهد أيضا

خط الهجوم: ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلى

DJisM6UX0AEorHB

فيما يبدأ يوفنتوس المباراة بتشكيل يضم كلا من...

حراسة المرمى: بوفون

خط الدفاع: بارزالى، دي شيليو، بن عطية، ساندرو

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدى، بينتانكور

خط الهجوم: ديبالا، جونزالو هيجواين، كوستا

DJiscyqW0AA5WF9

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي