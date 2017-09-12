بوفون وديبالا يواجهان ديمبلي وميسي في دوري الأبطال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الاسبانى، وماسيمليانو أليجرى مدرب يوفنتوس الإيطالى،عن التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية بين الفريقين، على ملعب "كامب نو"،ضمن مُنافسات المجموعة الرابعة بدورى الأبطال والتى تضم بجانبهما كلا من "أولمبياكوس اليونانى، سبورتنج لشبونة البرتغالى".

وجاء تشكيل الفريق الكتالونى كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: بيكيه، ألبا، أومتيتى، سيميدو

خط الوسط: انييستا، بوسكيتس، راكيتيتش

شاهد أيضا

خط الهجوم: ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلى

فيما يبدأ يوفنتوس المباراة بتشكيل يضم كلا من...

حراسة المرمى: بوفون

خط الدفاع: بارزالى، دي شيليو، بن عطية، ساندرو

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدى، بينتانكور

خط الهجوم: ديبالا، جونزالو هيجواين، كوستا