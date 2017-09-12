لوكاكو ومارسيال يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام بازل

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أعلن رافاييل فيكي المدير الفني لبازل عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء عمر جابر ظهير أيمن الزمالك السابق على مقاعد البدلاء للمرة الخامسة هذا الموسم.

وجاء تشكيل بازل كالأتي:

حراسة المرمى: توماس فاسليك

الدفاع: إيدر ألفاريز - مارك سوشي - مانويل أكانجي

الوسط: بلاس ريفيروس - لوكا زوفي - تولانت جاكا - ميشيل لانج - محمد اليونسي - ريناتو ستيفن

الهجوم: ريكي فان فولفسفينكل

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بينما أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستشارك ، أمام بازل السويسري، في أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى:دي خيا

الدفاع:آشلي يونج، كريس سمولينج، ليندلوف، بليند

خط الوسط:ماتيتش، بول بوجبا، خوان ماتا، مختريان

الهجوم:مارسيال، لوكاكو