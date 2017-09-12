أهلي جدة يتلقي خسارة ثقيلة من بيرسبوليس الإيراني ويُودع دوري الأبطال

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تلقى فريق أهلي جدة السعودي هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف من فريق بيرسبوليس الإيراني في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

تقدم فريق بيرسبوليس عن طريق علي علي بورا في الدقيقة الـ5، وتعادل صالح العمري للأهلي في الدقيقة 52، قبل أن يُعيد جودوين منساه التقدم للفريق الإيراني في الدقيقة 83 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة الأخيرة أنهى مهدي تارمي المُباراة للفريق الإيراني تمامًا بالهدف الثالث من ضربة جزاء أيضًا.

بتلك النتيجة ودع فريق الأهلي منافسات دوري الأبطال بعد أن كان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بهدفين لكلا منهما، ليلاقي بيرسبوليس فريق الهلال السعودي في نصف النهائي.