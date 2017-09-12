هل ثلاثي باريس سان جيرمان الأفضل في أوروبا؟.. الأرقام تُجيب

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بعد التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي في الميركاتو الأخير، يمتلك باريس سان جيرمان في الوقت الحالي واحد من أفضل خطوط الهجوم في القارة الأوروبية.

ويبلغ ثمن خط هجوم باريس سان جيرمان المتكون من نيمار ومبابي وإدينسون كافاني 467 مليون يورو، ونجح ذلك الثلاثي في تسجيل 4 أهداف فيما بينهم في غضون 78 دقيقة في لقاء ميتز في الدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي.

ويبقى السؤال الأن هل يملك باريس سان جيرمان أفضل ثلاثي هجومي في القارة الأوروبية في الوقت الحالي؟

ففي أخر 4 أعوام سيطر ثلاثي ريال مدريد كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل على القارة الأوروبية بالطول والعرض، وذلك بعدما توج الفريق الملكي بثلاث ألقاب من أخر 4 في دوري أبطال أوروبا.

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وبالنظر إلى أرقام ثلاثي برشلونة الحالي ميسي وسواريز وديبملي الموسم الماضي 2016- 2017، نجد أنهم سجلوا 101 هدف وهو أعلى حصيلة تهديفية في القارة الأوروبية، أكثر من حصيلة كافاني ونيمار ومبابي الموسم الماضي التي وصلت إلى 95 هدفًا.

وبعيدًا عنهم يتواجد ثلاثي توتنهام هاري كين وديلي ألي وسون هيونج مين برصيد 78 هدفًا ومن بعدهم ثلاثي نابولي ديريس ميرتينز وخوسيه كاليخون ولورينزو إنسيني برصيد 71 هدف ومن ثم ثلاثي بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي وخاميس رودريجز وأرين روبين برصيد 70 هدف.

كما سجل ثلاثي ريال مدريد رونالدو وبيل وبنزيما 70 هدف في طريقهم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في كادريف.