"جمارك السيارات" بمطار القاهرة تعرض 97 سيارة للبيع بالمزاد العلني

كتب - طه عبيد:

يعرض جمرك السيارت بمطار القاهرة الدولي، الثلاثاء المقبل، مزاداً علنياً لبيع 97 سيارة واردة من الخارج، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط .

وأعلن جمرك السيارات أن الأنواع التي يتم عرضها من مصادرات مصلحة الجمارك من السيارات المستوردة بعدد 97 سيارة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة ومنها "BMW – فولكس واجن - هيونداى إلنترا – اسكود إكتافيا - شيفروليه – نوبيرا – متسوبيشى جالنت وباجيرو – جيب باتريوت – شيفروليه – كيا وسيراتو – سوزوكى 7 راكب - مرسيدس – هامر3 – تويوتا لاند كروزر وكرولا وميكروباص – كرايسلر – جاجوار - جيب شيرووكى - نيسان قشقاى – فولفو – جاجوار – بورش – جراند شيروكى".

ومن المقرر أن تباع كراسة الشروط بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بقيمة 300 جنيه، والبيع بالترتيب طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط، ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

ويسدد تأمين دخول المزاد مبلغ 10 آلاف جنية بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كما يسدد 30% من سعر بيع السيارة أثناء جلسة المزاد وباقي الثمن يتم سداده خلال 15 يوما من تاريخ الجلسة.

وتقدم البطاقة الضريبية كشرط دخول المزاد للخاضعين لها لمن يتقدم لشراء أكثر من سيارة بالنسبة للتجار، أما بالنسبة للأفراد الذين من يتقدمون لشراء سيارة واحدة فيكتفي ببطاقة الرقم القومي كشرط للاشتراك في المزاد.

ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.