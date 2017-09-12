«الاصلاح والتنمية» يعلن صياغة «برنامج رئاسي» ولم يستقر على مرشح

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أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب السابق، محمد أنور السادات عن انتهاء مجموعة من الخبراء، من صياغة الخطوط العريضة لسياسات وملامح البرنامج الرئاسي وسوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، لمناقشته مع القوى السياسية والوطنية وبحث كيفية تبنيه وتنفيذه بالشكل الأمثل سواء دفع الحزب بمرشح للرئاسة أو تم التوافق مع القوى الوطنية على دعم مرشح معين.

وقال السادات، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن هناك ضرورة لفتح حوار مجتمعي لصياغة رؤية وطنية شاملة ووضعها في برنامج يلتزم به المرشحين للرئاسة ويشارك فيه طوائف المجتمع المختلفة لكي يخرج البرنامج الرئاسي معبرا عن هموم وتطلعات المصريين ويرى فيه كل مواطن آملا حقيقيا في مستقبل أفضل له وللأجيال قادمة.

وأشاد السادات بالدعوة التي تبناها بعض الإعلاميين خلال الأيام الماضية ووعدهم بفتح وإتاحة برامجهم بالفضائيات لمن ينوي الترشح للرئاسة بحيادية وشفافية وبدون تجريح.

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وحث السادات كل المنابر الإعلامية إلى العمل بنزاهة وحيادية والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين للرئاسة دون شن حملات للتشويه والإساءة لأي مرشح بما يؤثر سلبا على صورة المرشح أمام الرأي العام.

وأكد على أهمية أن تتاح الفرصة للأحزاب السياسية أيضا لطرح أفكارهم وآرائهم والإسهام بشكل إيجابي في خلق حالة من الحراك السياسي ينعكس على حياة أفضل للمواطنين.