رشاد عبده: الأوضاع المعيشية ستتحسن في 2019 (فيديو)

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قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إنه لا يمكن أن يشعر المواطن بتحسن في الأوضاع المعيشية خلال العام الجاري، ولا العام الذي يليه، مشدّدًا على أنه لن يشعر بحياة أفضل قبل النصف الثاني من عام 2019.

أضاف عبده، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أنه في 2019 ستُحقق مصر اكتفاء ذاتيًا من الطاقة، نتيجة اكتشاف حقل «ظُهر»، ما يوفر من 8 إلى 10 مليار دولار.

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وتابع: أنه بدءًا من عام 2022، سيدخل لمصر سنويًا نحو 50 مليار دولار ربح من المشروعات التي تُقام في محور قناة السويس.