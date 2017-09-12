غدا..فصل التيار الكهربائي عن مدينة قفط والقرى التابعة لها
غدا..فصل التيار الكهربائي عن مدينة قفط والقرى التابعة لها
08:48 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان
قنا - أ ش أ:
صرح محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة قفط والقرى التابعة لها غدا من الساعة 9 صباحًا وإلى الساعة 2 ظهرًا.
وأوضح المحافظ - في بيان - أن سبب فصل التيار هو إجراء أعمال الصيانة بلوحة توزيع كهرباء قفط، وأنه سوف ستتم إعادة التيار الكهربائي فور انتهاء أعمال الصيانة.
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