غدا..فصل التيار الكهربائي عن مدينة قفط والقرى التابعة لها

قنا - أ ش أ:

صرح محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة قفط والقرى التابعة لها غدا من الساعة 9 صباحًا وإلى الساعة 2 ظهرًا.

وأوضح المحافظ - في بيان - أن سبب فصل التيار هو إجراء أعمال الصيانة بلوحة توزيع كهرباء قفط، وأنه سوف ستتم إعادة التيار الكهربائي فور انتهاء أعمال الصيانة.​