"الإدارية" ترصد مخالفات بالجملة في المدينة الجامعية لـ "بنات الأزهر" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

رصدت حملة لمكتب هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الأقصر عددًا من المخالفات بالمدينة الجامعية التابعة لكلية البنات بجامعة الأزهر في مدينة طيبة. وكانت الحملة سُيرت اليوم الثلاثاء داخل المدن الجامعية لمراقبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ورصدت الحملة أوجه قصور وسلبيات عدة داخل مباني المدينة البالغ عددها 12 مبنى مؤجر من جهاز مدينة طيبة؛ أبرزها سوء حالة النظافة العامة، وانتشار الأتربة داخل الغرف، وعدم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة استعدادًا لاستقبال الطلاب.

كما رصدت الحملة عدم استفادة من الشركة المتعاقدة مع المدينة الخاصة بأعمال النظافة والصيانة، وعدم وجود إخصائيات اجتماعيات وأطباء، وسوء حالة أماكن تخزين الكهن، وعدم انتظام سجلات المخازن، فضلاً عن تغيب 45 موظفا بالمدينة من أصل 75، وقد تم التنسيق مع مديرة المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكشفت الحملة عن سوء في حالة المطبخ الملحق بالمدينة، وسوء حالة النظافة العامة داخله، وعدم نظافة المخازن والثلاجات وأواني الطهي الخاصة، ووجود أسلاك كهربائية غير مؤمنة، وكميات من بونات صرف الوجبات الخاصة بالعام السابق مخزنة بطريقة سيئة دون إعدامها.

ورصدت أيضًا عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين بالمطبخ، وعدم وجود مطعم خاص للطالبات، إذ تبين أنهن يحصلن على وجباتهن في أواني فارغة خاصة بهن.

كما كشفت الحملة عن وجود أعداد من المراتب ملقاة على الأرض بحالة سيئة داخل الغرف، غير المهيئة للاستخدام، كما تم رصد عدم وجود فرش لائق، وسوء في حالة دورات المياه، واستغلال جزء من الصالات الخاصة بشقق المدينة للإقامة كغرف إضافية للطالبات باستخدام حوائط من الألوميتال.​