مصادر: مطار القاهرة رفض إدخال شحنة "الحشيش" منذ شهرين

كتب - طه عبيد:

كشفت مطار مطلعة بمطار القاهرة، تفاصيل جديدة في قضية ضبط 500 كيلو من مخدر الحشيش بأحد رسائل الشيكولاتة المستوردة بميناء القاهرة الجوي، اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، أن الحجر الزراعي بالمطار رفض إدخال شحنة "الحشيش" منذ شهرين لعدم اكتمال الأوراق، وتم وضعها داخل إحدى الثلاجات التابعة لشركة شحن جوي بقرية البضائع.

وأضافت المصادر، أن المستخلص الجمركي حاول تجديد أوراق الإفراج عن الشحنة والتي كانت قادمة من بيروت، وأثناء خروجها من القرية وفحصها بمعرفة الحجر الزراعي والجمارك، تم الاشتباه في قوالب الشيكولاته لثقل وزنها عن المعتاد، وبكسر أحد هذه القوالب عُثر على "طربة حشيش" تزن 200 جرام، مشددا على أنه تم إعلان حالة الطوارئ داخل قرية البضائع، وإبلاغ سلطات الأمن والجهات السيادية، وتشكيل فريق عمل ضم عددًا من مأموري الجمارك، وبدأ تكسير الشحنة وعثر علي حوالي 400 كجم حشيش.

وأشارت المصادر إلى أن تفتيش الشحنة مازال جارياً حتى الآن، مضيفة أنّ سلطات الأمن انتقلت بكامل قيادتها إلى قرية البضائع، وأخطرت النيابة لمتابعة أعمال الضبط والتحقيق، كما تم تشكيل فريقًا من المباحث لضبط المشاركين في الشحنة، مع التحفظ على المستخلص الجمركي والتحقيق معه.

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ضبط 500 كيلو "حشيش" بأحد رسائل الشيكولاتة المستوردة بميناء القاهرة الجوي