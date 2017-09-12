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وزارة الخارجية تحذر من استمرار الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا

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مصراوي Masrawy

وزارة الخارجية تحذر من استمرار الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا

08:41 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

وزارة الخارجية تحذر من استمرار الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا

وزارة الخارجية

كتب - سامي مجدي:

حذرت وزارة الخارجية من استمرار الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وناشدت المواطنين المصريين المقيمين في ليبيا توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات.

وحثت وزارة الخارجية المواطنين المصريين، في بيان صادر عنها حصل مصراوي على نسخة منه، على عدم الانسياق وراء عصابات ترويج السفر، والتي تقوم بتسفير المواطنين المصريين إلى ليبيا عن طريق الدروب الصحراوية، ثم تتركهم في الصحراء مما يؤدي في النهاية إلى تعريض حياتهم للخطر.

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مصراوي Masrawy

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