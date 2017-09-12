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بالفيديو || مشادة بين ممثل قطر وسفير السعودية في الجامعة العربية

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بالفيديو || مشادة بين ممثل قطر وسفير السعودية في الجامعة العربية بالفيديو || مشادة بين ممثل قطر وسفير السعودية في الجامعة العربية

دخل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي، في مشادة كلامية مع رئيس وفد إلى الجامعة العربية السفير أحمد قطان خلال اجتماع وزارء الخارجية العرب والذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية.

وقال ممثل قطر خلال الجلسة "الأخ أحمد القطان نبرته فيها تهديد، أنا ما اعتقد أنه قد هذه المسؤولية وإنه يقولها"، ورد عليه قطان "أنا قدها ووقدود إن شاء الله".

ورد الوزير القطري موجها حديثه إلى قطان "لما اتكلم أنت تسكت"، وقال قطان "أنت اللي تسكت".

شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء حالة من الجدل والنقاش الحاد خلفتها كلمة وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي الذي كان آخر المتحدثين في قائمة الوزراء.

فبعد أن انتهى الوزير القطري من إلقاء كلمته طلب رئيس وفد السعودية السفير أحمد قطان من رئيس الجلسة وزير خارجية جيبوتي الرد إلا أن رئيس الجلسة طلب إنهاء الجلسة الافتتاحية وترك الردود للجلسة المغلقة.

إلا أن وزير الخارجية سامح شكري أكد من جانبه ضرورة إتاحة الفرصة للرد في الجلسة المفتوحة خاصة وأن رئيس الوفد القطري تحدث في جلسة مفتوحة ولم تكن كلمته مجدولة ضمن قوائم المتحدثين.

ووصف شكري ما ورد في كلمة الوزير القطري بـ"التدني الأخلاقي" الذي لا يليق في التحدث مع دول لها تاريخ في الحضارة الإنسانية رافضا بشدة ما ورد على لسان الوزير القطري.

واستقر الرأي في النهاية على استمرار فتح الجلسة للرد.

 

المصدر : مصراوي

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