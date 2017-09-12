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وزير خارجية اليابان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية اليابان يغادر القاهرة بعد لقاء

08:27 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

وزير خارجية اليابان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

وزير الخارجية الياباني والرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي، وزير الخارجية الياباني تارو كونووزير، بعد لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية اليابان توجه في بداية اللقاء بالتعازي للرئيس السيسي في ضحايا الحادث الإرهابي، الذي وقع بسيناء أمس، معربا عن إدانة بلاده لهذا العمل الإجرامي، ومشددا على وقوف الشعب الياباني بجانب في جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره .

وأضاف أن الرئيس السيسى أعرب عن تقديره للمشاعر الطيبة التي أبداها وزير الخارجية الياباني، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، معربا عن تطلعه لتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، خاصة عقب زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى للقاهرة في 2015، وزيارة الرئيس السيسي لليابان في 2016.

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