«مؤمن ومعول» جاهزان لمواجهة الترجي التونسي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ثنائي الفريق، علي معلول ومؤمن زكريا، جاهزان لمواجهة الترجي التونسي، المحدد لها السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مدير الكرة، أن الثنائي شارك في مران الفريق مساء الإثنين كاملًا، قبل مباراة الجونة الودية، وينتظم الثنائي في مران الأهلي اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، ليتأكد تعافيهما من الإصابة نهائيًا، وجاهزيتهما لمواجهة الترجي، السبت المقبل.

شاهد أيضا

وفي السياق ذاته، أكّد عبدالحفيظ، أن صالح جمعة تعافى تمامـًا، وشارك في جزء كبير من مواجهة الجونة الودية، أمس، وسيشارك في التدريبات الجماعية الأيام المقبلة مع اللاعبين.

وكان معلول يعاني من إصابة في ظافر قدمه، بينما تعرض مؤمن لشرخ في إصبع القدم، فيما يشكو صالح جمعة من إصابة في العضلة الضامة، من بعد مباراة المنتخب الوطني الأخيرة.