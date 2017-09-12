أخبار عاجلة

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا» -
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«مؤمن ومعول» جاهزان لمواجهة الترجي التونسي

Google+ Print
«مؤمن ومعول» جاهزان لمواجهة الترجي التونسي «مؤمن ومعول» جاهزان لمواجهة الترجي التونسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ثنائي الفريق، علي معلول ومؤمن زكريا، جاهزان لمواجهة الترجي التونسي، المحدد لها السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مدير الكرة، أن الثنائي شارك في مران الفريق مساء الإثنين كاملًا، قبل مباراة الجونة الودية، وينتظم الثنائي في مران الأهلي اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، ليتأكد تعافيهما من الإصابة نهائيًا، وجاهزيتهما لمواجهة الترجي، السبت المقبل.

شاهد أيضا

وفي السياق ذاته، أكّد عبدالحفيظ، أن صالح جمعة تعافى تمامـًا، وشارك في جزء كبير من مواجهة الجونة الودية، أمس، وسيشارك في التدريبات الجماعية الأيام المقبلة مع اللاعبين.

وكان معلول يعاني من إصابة في ظافر قدمه، بينما تعرض مؤمن لشرخ في إصبع القدم، فيما يشكو صالح جمعة من إصابة في العضلة الضامة، من بعد مباراة الوطني الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم