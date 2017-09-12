مران الزمالك| تدريبات تأهيلية لـ«جبر وحفني».. وعلاج مائي لأشيمبونج

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

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وقام المونتينيجري نيبوشا، المدير الفنى للزمالك، في مران اليوم بتقسيم اللاعبين لـ3 مجموعات وتدريبهم بالكرة في دائرة ضيقة من أجل تركيز اللاعبين في الضغط على المنافسين في المساحات الضيقة.

وخاض علي جبر،مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية منفردة بالجري حول الملعب على هامش التدريبات الفريق اليوم، حيث يعاني على جبر من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي.

كما أدي الغاني أتشيمبونج، تدريبات تأهيلية بالعلاج المائي في حمام السباحة وذلك تحت أشراف طبيب الفريق، الدكتور محمد أسامة، حيث يعاني مهاجم الفريق من إصابة في العضلة الضامة.

وشارك محمد الشامي لاعب وسط الفريق في تدريبات اليوم بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الانكل، وانتظم الثنائي الدولي السوري، العجان والشبلي، في التدريبات بعد وصول البطاقة الدولية لكلًا منهما.

وخاض أسامة إبراهيم الظهير الايمن للفريق، تدريبات منفردة في الجيم وبعدها خاض تدريبات مع الفريق وذلك فور عودته للتدريبات بالأمس بعد فترة من الانقطاع، بعد وضعه على قائمة الانتظار.

وأدى أيمن حفني وصلاح عاشور تدريبات تأهيلية على هامش المران، و يسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي حيث كان يعاني حفني من مزق في الضامة بينما يعاني صلاح عاشور من كدمة قوية في القدم.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الداخلية الأحد المقبل فى الجولة الثانية للدوري الممتاز بملعب بتروسبورت بعدما تعادل في الجولة الأولى مع الانتاج ليفقد أول نقطتين في صراع الدوري.