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أمين مجلس الأمن الروسي: عالجنا مشكلة الإرهاب الدولي في الداخل

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مصراوي Masrawy

أمين مجلس الأمن الروسي: عالجنا مشكلة الإرهاب الدولي في الداخل

08:07 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

أمين مجلس الأمن الروسي: عالجنا مشكلة الإرهاب الدولي في الداخل

نيكولاي باتروشيف

موسكو - (أ ش أ):

أعلن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن حلت بشكل عملي مشكلة الإرهاب الدولى بداخلها بينما يتزايد الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن باتروشيف قوله: "يجب أن نفخر بتجاوز هذه المشكلة عمليا داخل بلدنا"، مضيفا: "نعم إننا نرى بعض المظاهر المتقطعة ولكن يأتي هذا نتيجة مايحدث في العالم وليس بسبب ما يحدث في روسيا".

وأضاف أمين مجلس الأمن الروسي أنه في الوقت نفسه الذي يتزايد فيه هذا التهديد في العالم، يجب التركيز على الأمن الدولي والإرهاب الالكترونى والتهديدات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن أمن المعلومات من الممكن أن تكون له تداعيات أكثر خطورة إذا تم إهماله.

وأكد باتروشيف أن أوروبا هي من سهلت بنفسها عمليا تدفق الهجرة إلى المنطقة، معترفا أن كثيرا من المهاجرين غير شرعيين والبعض منهم مدرب في سوريا والعراق تدريبا أيديولوجيا ومهارات عملية، مضيفا اننا نتابع الآن ما يحدث في أوروبا.

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