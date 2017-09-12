وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا غدًا

موسكو - (أ ش أ):

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في سوريا والشرق الأوسط سيكون بؤرة الاهتمام في المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء زيارته إلى روسيا غدا الأربعاء.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن بوجدانوف قوله إن المحادثات ستتركز حول كل ما يتعلق بالشرق الأوسط وسوريا والوضع في المنطقة بشكل عام، مضيفا: "لدينا اتصالات وثيقة مع الإيرانيين، وهناك مشاورات جارية في كافة القضايا وكذلك جهود مكافحة الإرهاب".

وكانت إحدى وكالات الأنباء الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن ظريف يعتزم زيارة مدينة سوتشي الروسية يوم 13 سبتمبر الجاري.