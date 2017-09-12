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رئيس تونس: لا رجعة في المسار الديمقراطي رغم التحديات

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مصراوي Masrawy

رئيس تونس: لا رجعة في المسار الديمقراطي رغم التحديات

07:57 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

رئيس تونس: لا رجعة في المسار الديمقراطي رغم التحديات

تونس - (أ ش أ):

قال الباجي قايد السبسي رئيس تونس، إن المسار الديمقراطي لا رجعة فيه رغم حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها البلاد لتلبية للمطالب الاجتماعية وتحسين ظروف معيشة المواطنين والتي تتطلب دعما ومساندة من قبل مختلف شركاء وأصدقاء تونس.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مؤسسة "كارنيجي للسلام الدولي" الدكتور مروان المعشر، بقصر قرطاج.

من جانبه، أكد المعشر، الاهتمام المتواصل لمؤسسة "كارنيجي" بنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، منوها بما تم إنجازه لتثبيت دعائم البناء الديمقراطي هناك لاسيما في مجال تعزيز الحريات ودعم حقوق الإنسان.

وأعرب المعشر، عن استعداد المؤسسة لحشد مزيد من الدعم الدولي لصالح تونس خاصة من جانب مجموعة السبع الكبرى (G7)، لمساندة التجربة الديمقراطية التونسية، معتبرا أن نجاح هذه التجربة مهم لتونس وللمنطقة بأسرها.

يشار إلى أن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، مؤسسة خاصة غير ربحية مكرسة لتعزيز التعاون بين الدول وترويج التزام الولايات المتحدة الفاعل على الساحة الدولية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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