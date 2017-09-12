الدفاع الروسية: شويجو زار دمشق وأجرى محادثات مع الأسد

موسكو - (أ ش أ):

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن أن الوزير سيرجي شويجو قام بزيارة إلي العاصمة السورية دمشق.

وقالت الوزارة، وفقًا لقناة روسيا اليوم، إن شويجو أجرى محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، موضحة أن المباحثات تناولت التعاون العسكري والتقني بين موسكو ودمشق.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد حث في رسالة موجهة الى دي ميستورا مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا على زيادة المساعدات الانسانية لسوريا بشكل ملح والمساهمة في إعادة إعماره.