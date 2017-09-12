اليوم.. عودة حجاج القرعة إلى الغربية
اليوم.. عودة حجاج القرعة إلى الغربية
07:59 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
ارشيفية
الغربية - مروة شاهين:
يعود خلال ساعات حجاج القرعة في محافظة الغربية إلى أرض الوطن، إذ تقرر أن يجرى استقبالهم في نفس مكان توديعهم إلى مراسم الحج، أمام ستاد طنطا.
وكان محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، حضر مراسم توديع الحجاج يوم 18 من الشهر الماضي أمام ستاد طنطا، قبل سفرهم لأداء فريضة الحج للعام الهجري 1438.
يذكر أن عدد حجاج القرعة لهذا العام بلغ 546 حاجًا، غادروا في بعثة ترأسها جمال نصار وكيل وزارة التضامن، بمعاونة 11 مشرفًا من أعضاء الجمعيات.
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