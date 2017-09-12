جامعة الإسكندرية تعلن عن خطة تطوير وترميم لمباني كلياتها

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عصام الكردي، عن خطة لتطوير وترميم مباني عدد من كليات الجامعة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، تشمل كليات العلوم والفنون الجميلة والمدينة الجامعية بسموحة.

وقال الكردي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة الإداري في الشاطبي، إن الجامعة أعدت مخططًا لإنشاء مبنى جديد بموقع كلية العلوم في طريق الحرية، مضيفًا أن المبنى الجديد من المقرر أن يتميز بطراز معماري مماثل للمبنى الرئيسي لكلية الهندسة، على أن يتم إنشاؤه على ثلاث مراحل؛ يتم الانتهاء منها خلال سنوات ثلاث من بدء توفير التمويل اللازم، الذي تمت مخاطبة وزارة التعليم العالي لتوفيره، إلى جانب ما تتمكن الجامعة من تدبيره من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني، على حد قول رئيس الجامعة.

أوضح الكردي أيضًا أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لترميم مبنى كلية الفنون الجميلة بمظلوم خلال يناير المقبل؛ ليبدأ الطلاب الدراسة به مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى الانتهاء من المرحلة الثانية لأعمال الصيانة مع نهاية العام الجامعي المقبل.

أضاف أيضًا أن أعمال الصيانة الشاملة بمبنيي المدينة الجامعة بسموحة بدأت بالفعل، إذ تم إعداد مبنى بالمدينة الجامعية بمرغم لاستقبال الطلاب الجدد.

وفي السياق، أشار الكردي إلى أن كلية الهندسة تستعد لتنظيم دورات لتدريب الكوادر الفنية في مجال الطاقة النووية، وذلك وفقًا لاحتياجات محطة الطاقة النووية بالضبعة، من خلال البرامج التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الروسي أثناء زيارة عميد الكلية روسيا.

من جانبه، أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على دعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، مؤكدًا أنه لن يضار أي طالب بسبب عدم قدرته على سداد المصروفات.​