«تواصل» المملوكة لـ«فالكون» تشتري قنوات الحياة

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أعلنت مجموعة "تواصل" وشركة سيجما للإعلام، توقيع الطرفين اتفاقية إطارية تستحوذ من خلالها "تواصل" على شبكة قنوات الحياة الفضائية، في أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري خلال السنوات الأخيرة.​

وأصدر الجانبان بياناً، اليوم الثلاثاء، أكدا فيه إتمام المفاوضات بينهما، حيث ينص اتفاق البيع على شراء مجموعة تواصل لقنوات الحياة وأصولها بالكامل، ومن المقرر أن تتسلم "تواصل" استوديوهات الحياة الأسبوع المقبل لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة.

ووقع عقد الاتفاقية الإطارية بين الجانبين الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تواصل"، وأشرف على إعداد الاتفاقية الدكتور هاني سري الدين، والدكتور محمد بكري بالتنسيق مع شركة "سي آي كابيتال" باعتبارها المستشار المالي للصفقة. وأكد الجانبان في البيان حرصهما الشديد على ضمان حقوق العاملين في شبكة القنوات، ومنح الأولوية الكاملة لتسوية كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة فور الانتهاء من إجراءات عقد البيع النهائي.

وتعتزم تواصل إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتلالها موقع القمة بين المحطات الفضائية المصرية.

وكانت مجموعة فالكون، أطلقت شركة تواصل للعلاقات العامة، خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تعد أحدث شركات المجموعة العاملة فى مجال العلاقات العامة إنطلاقا للأهداف التى تسعى فاكلون لتحقيقها بخدمة المجتمع فى كل المجالات.

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وبدأت "تواصل" نشاطها في مصر بتنظيم حفل انطلاق إذاعة DRN التابعة لفالكون جروب التى أقيمت بفندق مينا هاوس بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام والكرة واستضافة بعض نجوم الكرة العالمين للترويج للسياحة وتنسيق مبارة بالساحل الشمالى شارك بها العديد من نجوم الكرة العالمين إلى جانب عدد من اهم نجوم كرة القدم المصرية.

وقامت أكثر من دولة بنقل الحدث، وتنظيم زيارة لاعب الكرة البرتغالى Vitor Baia لمستشفى 57357 والمتحف المصرى.

وقال شريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة فالكون، إنه تم إنشاء شركة "تواصل" للعلاقات العامة لإحداث طفرة فى مجال العلاقات العامة فى مصر و خارج مصر، مشددا على أن الشركة ستهتم بتقديم الصورة الصحيحة والواقعية عن مصر فى كل أنحاء العالم.

وأوضح ايضاً أنهم سيهتمون بكل الأحداث الموجودة سياسياً وإجتماعياً وبخدمة كل شرائح المجتمع ومعرفة ما ينقص المجتمع من خدمات، وليس مجرد تنظيم حفل أو إستقبال ضيف، معتبراً أن اختيار اسم تواصل جاء ملائماً لفكرة التواصل مع كل شرائح المجتمع ومعرفة ما ينقص المجتمع من خدمات.