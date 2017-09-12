الحجر الصحي بالمطار: الاشتباه في إصابة حاجة بـ"كورونا".. ونقلها لـ"حميات العباسية"

كتب - طه عبيد:

كشف الدكتور مدحت قنديل، مدير عام الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، عن الاشتباه في إصابة حالة واحدة من الحجاج العائدين بـ"فيروس كورونا"، وهيّ لسيدة مُسنّة تم نقلها لمستشفى الحميات بالعباسية لإجراء الفحوصات الطبية، وتلقي العلاج اللازم.

وأضاف "قنديل" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنّه يتم الكشف الطبي على جميع الحجاج لدى وصولهم من السعودية؛ تحسبًا لإصابة أحدهم بالأمراض المعدية، ويقوم الحجاج بملئ كروت تعريفية بالمطار، ويتم متابعتهم لمدة 6 أيام من العودة بالتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات .

وأكد مدير الحجر الصحي أن جميع الحجاج بصحة جيدة، ولم يتم الاشتباه في إصابة أي حاج سوى تلك السيدة التي تم نقلها إلى مستشفى حميات العباسية.

وكانت شركة مصر للطيران بدأت جسرها الجوي لعودة أكثر من 70 الف حاج ، علي 320 رحلة جوية ، علي أن تنتهي الشركة في عودة الحجاج في 25 من الشهر الجاري .