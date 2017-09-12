أخبار عاجلة

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا» -
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الحجر الصحي بالمطار: الاشتباه في إصابة حاجة بـ"كورونا".. ونقلها لـ"حميات العباسية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحجر الصحي بالمطار: الاشتباه في إصابة حاجة بـ"كورونا".. ونقلها لـ"حميات العباسية"

07:38 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الحجر الصحي بمطار القاهرة - ارشيفية

كتب - طه عبيد:

كشف الدكتور مدحت قنديل، مدير عام الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، عن الاشتباه في إصابة حالة واحدة من الحجاج العائدين بـ"فيروس كورونا"، وهيّ لسيدة مُسنّة تم نقلها لمستشفى الحميات بالعباسية لإجراء الفحوصات الطبية، وتلقي العلاج اللازم.

وأضاف "قنديل" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنّه يتم الكشف الطبي على جميع الحجاج لدى وصولهم من ؛ تحسبًا لإصابة أحدهم بالأمراض المعدية، ويقوم الحجاج بملئ كروت تعريفية بالمطار، ويتم متابعتهم لمدة 6 أيام من العودة بالتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات .

وأكد مدير الحجر الصحي أن جميع الحجاج بصحة جيدة، ولم يتم الاشتباه في إصابة أي حاج سوى تلك السيدة التي تم نقلها إلى مستشفى حميات العباسية.

وكانت شركة للطيران بدأت جسرها الجوي لعودة أكثر من 70 الف حاج ، علي 320 رحلة جوية ، علي أن تنتهي الشركة في عودة الحجاج في 25 من الشهر الجاري .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 82 حالة

    أخبار

  • الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 80

    أخبار

  • ضبط هيروين داخل تُحف مهربة من الصين بمطار القاهرة

    أخبار

  • وفد من حماس يصل القاهرة لبحث تخفيف الحصار عن غزة

    أخبار

إعلان

e87a378067.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية