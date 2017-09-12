صاحب شركة سياحة: لديّ ما يثبت بيع نواب لتأشيرات الحج المجانيّة

كتبت - ياسمين محفوظ:

قال عماد الدين حسين، صاحب إحدى شركات السياحة، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام على خلفية ما يمتلكه من أدلة وملفات تؤكد قيام بعض النواب ببيع تأشيرات الحج المجانية التي حصلوا عليها من السفارة السعودية، لمواطنين بأسعار مرتفعة.

وكان النائب مصطفى بكري تقدم بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لفتح تحقيق عاجل بشأن ما ردده "حسين" عن بيع عدد من النواب لتأشيرات الحج، مؤكدًا أن المجلس لا يتستر على فساد أو يسمح بتشويه صورته.

وأوضح في بيان أمس، أنّ معلومات ترددت بشأن قيام أصحاب الشركات السياحية التي حصلت على التأشيرات المخصصة للنواب، بشراء هذه التأشيرات بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة.

وأكد "بكري" عدم وجود دليل يدين أي نائب حتى الآن، مطالبًا كل من لديه دليل أو وثيقة تثبت بيع تأشيرات حج مخصصة للنواب بتقديمها للنائب العام.