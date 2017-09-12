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الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز 20 تريليون دولار

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مصراوي Masrawy

الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز 20 تريليون دولار

07:21 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز 20 تريليون دولار

الرئيس الأمريكي دونالد

نيويورك - (أ ش أ)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء تجاوز ديون الأمريكية حاجز العشرين تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق.

وأعلنت الخزانة الأمريكية ارتفاع قيمة الدين العام الأمريكي من 19.8 تريليون دولار في منتصف مارس الماضي إلى 20.16 تريليون دولار اليوم، بعد أن وافق الكونجرس على تعليق العمل بسقف الدين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليسمح للخزانة باقتراض المزيد من الأموال.

ومنذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتفع حجم الدين العام بحوالي 215 مليار دولار من 19.94 تريليون دولار.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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