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ميركل: وقف تصدير السلاح إلى تركيا "مرفوض"

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مصراوي Masrawy

ميركل: وقف تصدير السلاح إلى تركيا "مرفوض"

07:18 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رفضها لوقف تصدير السلاح بشكل عام إلى تركيا.

وفي تصريحات إذاعية، قالت ميركل اليوم الثلاثاء: "نحن نقرر في كل حالة على حدة ما الذي نصدره من بضائع التسليح"، ولفتت إلى أنه في حالة تركيا فإن الأمر يتعلق بدولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكدت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أن زيادة تقييد صادرات السلاح كانت مطبقة بالفعل، ومع ذلك فنحن في حرب مشتركة ضد داعش وضد الإرهاب، وأضافت أن بلادها في حاجة إلى التعاون مع تركيا في القضايا الأمنية.

وتابعت المستشارة الألمانية حديثها: "على الرغم من كل الاختلافات السياسية فلابد من وضع هذه الأمور في الاعتبار".

كان زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني ونائب المستشارة قد أعلن، أمس الإثنين، عن تجميد معظم صادرات السلاح الألماني إلى تركيا مرجعا ذلك إلى تصاعد حدة الخلافات بين أنقرة وبرلين.

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