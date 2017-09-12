أخبار عاجلة

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا» -
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصليب الأحمر يغلق أحد مراكزه في أفغانستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصليب الأحمر يغلق أحد مراكزه في أفغانستان

07:11 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الصليب الأحمر يغلق أحد مراكزه في أفغانستان

الصليب الأحمر- ارشيفية

كابول - (د ب أ): 

أغلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركزها لتقويم العظام فى إقليم بلخ بشمال أفغانستان بعد أن لقيت موظفة إسبانية حتفها بالرصاص على يد أحد المرضى.

وقال أحمد رامين عياض المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء جاء بعد إطلاق النار على لورينا اينبرال باريز، 38 عاما.

وكانت المنظمة قد قالت في بيان إن "عمل لورينا كان يتضمن مساعدة الاطفال والنساء والرجال الذين فقدوا الساقين أو الذراعين أو المصابين بأشكال أخرى عديدة من العجز".

وقالت مونيكا زاناريلي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان: "قلوبنا محطمة" وتحدثت عن موظفة الإغاثة الراحلة قائلة إنها كانت مفعمة بالنشاط وكثيرة الضحك".

وأضافت زاناريلي أن التقلبات العنيفة في الحياة تبدو قاسية اليوم.

وقال شير جان دوراني المتحدث باسم شرطة إقليم بلخ إنه تم القبض على شخصين للاشتباه في صلتهما بالجريمة، وهما معاقان يبلغان من العمر 21 عاما و30 عاما، كانا يتلقيان العلاج في المركز.

وتابع دوراني أن مهاجما معاقا أخفي مسدسا على دراجته ودخل مركز الأطراف الاصطناعية التابع للجنة الدولية.

وأضاف أن الدافع وراء إطلاق النار غير واضح إلا أنه قيد التحقيق.

وقال عياض إن المركز هو المرفق الوحيد الذي يعمل في شمال أفغانستان حيث أوقفت اللجنة الدولية معظم عملياتها في جميع انحاء البلاد بعد مقتل ستة من موظفيها على يد مسلحين مجهولين في شمال جوزيان في الثامن من فبراير.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قافلة عسكرية أمريكية تتعرض لهجوم انتحاري في أفغانستان

    أخبار

  • مقتل أحد موظفي الصليب الأحمر في أفغانستان

    أخبار

  • مقتل موظفة إغاثة في الصليب الأحمر بأفغانستان

    أخبار

  • مسلحون في باكستان يقتلون 4 أفراد من أسرة شيعية

    أخبار

إعلان

c669cd108f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد

ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة