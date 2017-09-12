الصليب الأحمر يغلق أحد مراكزه في أفغانستان

كابول - (د ب أ):

أغلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركزها لتقويم العظام فى إقليم بلخ بشمال أفغانستان بعد أن لقيت موظفة إسبانية حتفها بالرصاص على يد أحد المرضى.

وقال أحمد رامين عياض المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء جاء بعد إطلاق النار على لورينا اينبرال باريز، 38 عاما.

وكانت المنظمة قد قالت في بيان إن "عمل لورينا كان يتضمن مساعدة الاطفال والنساء والرجال الذين فقدوا الساقين أو الذراعين أو المصابين بأشكال أخرى عديدة من العجز".

وقالت مونيكا زاناريلي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان: "قلوبنا محطمة" وتحدثت عن موظفة الإغاثة الراحلة قائلة إنها كانت مفعمة بالنشاط وكثيرة الضحك".

وأضافت زاناريلي أن التقلبات العنيفة في الحياة تبدو قاسية اليوم.

وقال شير جان دوراني المتحدث باسم شرطة إقليم بلخ إنه تم القبض على شخصين للاشتباه في صلتهما بالجريمة، وهما معاقان يبلغان من العمر 21 عاما و30 عاما، كانا يتلقيان العلاج في المركز.

وتابع دوراني أن مهاجما معاقا أخفي مسدسا على دراجته ودخل مركز الأطراف الاصطناعية التابع للجنة الدولية.

وأضاف أن الدافع وراء إطلاق النار غير واضح إلا أنه قيد التحقيق.

وقال عياض إن المركز هو المرفق الوحيد الذي يعمل في شمال أفغانستان حيث أوقفت اللجنة الدولية معظم عملياتها في جميع انحاء البلاد بعد مقتل ستة من موظفيها على يد مسلحين مجهولين في شمال جوزيان في الثامن من فبراير.