بالصور - مقر جديد لـ "المؤتمر" بالقليوبية

كتب - عبدالرحمن علاء:

افتتح حزب المؤتمر مقرًا جديدًا له بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك مساء أمس الاثنين.

وخلال الافتتاح صرح عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، بأنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، موضحًا أنه الأنسب لقيادة الشعب المصري خلال الفترة القادمة.

وأوضح صميدة، أن الحزب وكل قيادته يعملون من أجل هدف واحد، وهو حل مشاكل المواطنين.