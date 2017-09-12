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بالصور - مقر جديد لـ "المؤتمر" بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

بالصور - مقر جديد لـ "المؤتمر" بالقليوبية

07:21 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

طلاب مصر يحصدون 18 ميدالية بدورة الجمنيزياد المدرسي العربي الأول بلبنان

الألبوم التالى

طلاب يحصدون 18 ميدالية بدورة الجمنيزياد المدرسي العربي الأول بلبنان

كتب - عبدالرحمن علاء:

افتتح حزب المؤتمر مقرًا جديدًا له بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك مساء أمس الاثنين.

وخلال الافتتاح صرح عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، بأنه يدعم الرئيس عبدالفتاح لفترة رئاسية قادمة، موضحًا أنه الأنسب لقيادة الشعب المصري خلال الفترة القادمة.

وأوضح صميدة، أن الحزب وكل قيادته يعملون من أجل هدف واحد، وهو حل مشاكل المواطنين.

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