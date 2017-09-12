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محافظ بني سويف يبحث تطوير عزبة الصفيح مع نائب وزير الإسكان

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مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يبحث تطوير عزبة الصفيح مع نائب وزير الإسكان

07:16 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

محافظ بني سويف يبحث تطوير عزبة الصفيح مع نائب وزير الإسكان

محافظ بني سويف يبحث تطوير عزبة الصفيح مع نائب وزير

بني سويف ـ أحمد كامل:

التقى محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات؛ وذلك لبحث الخطوات العملية لتطوير مناطق العشوائيات داخل المحافظة، وعلى رأسها عزبة الصفيح، التي تبلغ مساحتها 7.9 فدانًا، وتعد إحدى أهم المناطق العشوائية بالمحافظة.

واتفق الجانبان على تنفيذ مقترح بتطوير عدد من شوارع العزبة ورفع كفاءة مرافقها ومبانيها كنموذج متكامل يصبح عاملاً محفزًا للسكان ليقبلوا فكرة التطوير الشامل، المقرر أن تُجرى بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات بالوزارة.

كما توصلا إلى بنود وخطوات إعداد بروتوكول تعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، للبدء في التطوير المقترح للعزبة في أسرع وقت ممكن.

ناقش الجانبان أيضًا تصور عملي لتنفيذ مقترح بإقامة وحدات سكنية على قطعة أرض تابعة للأوقاف داخل العزبة، وأشار المحافظ إلى تواصله مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في هذا الشأن.

وعلى هامش اللقاء، استعرض المحافظ ونائب الوزير بعض الأطروحات والرؤى التي تساهم في تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها مدينة بني سويف الجديدة، بما يخدم تحويلها إلى مكان جذب وعنصر تنموي حيوي للمحافظة.

حضر اللقاء المهندس الواضح أبو جبل مدير عام الإسكان ببني سويف، والمهندسة نانسي إبراهيم مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، وبعض المهندسين المعنيين من صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان.​

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