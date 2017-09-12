بالصور.. بدء إصلاح كوبري المشاة بمنطقة الشرقاوية في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

بدأت فرق الإصلاح التابعة للهيئة العامة للطرق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للطرق والكباري، في معاينة وإصلاح كوبري المشاة في منطقة الشرقاوية بمدخل المؤسسة في مدينة شبرا الخيمة.

وكانت الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع تعطلت اليوم الثلاثاء بعد اصطدام سيارة نقل محملة بخلاط إسمنت في كوبري مشاة الشرقاوية. وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتم سحب السيارة، وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها بشكل جزئي مع بدء عمليات الإصلاح، ما تسبب في شلل مروري بالطريق.

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انتقل اللواء محمد درويش، مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، إلى موقع إصلاح الكوبري، ورافقه العقيد حسن مكاوي رئيس مرور شبرا الخيمة، حيث تم تعيين خدمات مرورية بالمنطقة لتسيير حركة المرور وفك التكدسات الناتجة عن عملية الإصلاح.

وفي السياق، قال درويش إنه تم الدفع بالونش العملاق لمرور القليوبية إلى موقع الإصلاح، ووجه اعتذارًا للمسافرين على الطريق لتضررهم من العطل، مؤكدًا أن أعمال سيتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.