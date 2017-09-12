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رئيس البرلمان الأوروبي: اتفاق الحد من الهجرة يحتاج 7 مليارات دولار

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مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان الأوروبي: اتفاق الحد من الهجرة يحتاج 7 مليارات دولار

07:06 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

رئيس البرلمان الأوروبي: اتفاق الحد من الهجرة يحتاج 7 مليارات دولار

رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني

روما - (د ب أ): 

قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يخصص 6 مليارات يورو 7.2 مليار دولار لصالح التوصل إلى اتفاق مع ليبيا بهدف الحد من الهجرة.

وتعادل الـ6 مليارات يورو، المبلغ الذي التزم الاتحاد الأوروبي بتسديده خلال الاتفاق الذي وقعه مع تركيا عام 2015، مما أدى إلى انخفاض كبير في تدفقات الهجرة عبر اليونان والبلقان.

وأضاف تاجاني في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "من المناسب الاستثمار في ليبيا، أعتقد أنه يجب علينا استثمار نفس المبلغ الذي استثمرناه في تركيا لإغلاق ممر البلقان".

وتابع رئيس البرلمان الأوروبي أنه ينبغي إيجاد استراتيجية طويلة الأجل لتحسين ظروف المعيشة في جميع أنحاء أفريقيا، وإلا فإن الملايين سوف يطرقون أبواب أوروبا في العقود المقبلة.

وقال تاجاني الذي ينتمي إلى التيار المحافظ، 64 عاما: "تمثل أفريقيا التحدي الأبرز الذي نواجهه، وإذا لم نتمكن من ذلك في غضون سنوات قليلة، سيصل ملايين الأشخاص".

ومن المتوقع أن يزيد عدد سكان أفريقيا بأكثر من الضعف ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وسوف تستمر عوامل تغير المناخ والإرهاب والجفاف وعدم الاستقرار السياسي والفقر في تغذية الهجرة.

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