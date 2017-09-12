أخبار عاجلة

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا» -
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لـ"السياحة العالمية" بالشرق الأوسط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لـ"السياحة العالمية" بالشرق الأوسط

07:03 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

كتب- مصطفى المنشاوي:

فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط لمدة ٤ سنوات بأغلبية الأصوات، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة المنظمة والذي عقد، اليوم الثلاثاء، في مدينة تشنغدو بالصين ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تحت عنوان "السياحة وأهداف التنمية المستدامة " بمركز المؤتمرات الدولي بالمدينة والتي ستعقد في الفترة من 11 إلى 16 من سبتمبر الجارى.

وخلال الاجتماع، تم اختيار مصر لعقد الاجتماع الـ 44 للجنة خلال الربع الثاني من ٢٠١٨، كما تم الاتفاق على مشاركة مصر والسعودية في اللجنة المخصصة لإعداد المشروع النهائي للاتفاقية الخاصة بآداب السياحة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد يحيى راشد وزير السياحة على أهمية تضافر الجهود وتعاون الجميع والعمل كفريق واحد لإعلاء قيمة السياحة في الوطن العربي، وتوجه الوزير بالشكر لممثلي الكيانات السياحية والقامات المشاركة على جهودهم المبذولة للارتقاء بصناعة السياحة، مثمنا جهود الدكتور طالب رفاعي الأمين السابق لمنظمة السياحة العالمية، ودوره البارز وأدائه الفعال خلال فترة توليه أمانة المنظمة.

بدوره، أعرب الدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية، عن سعادته بعقد هذه الدورة من الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في الصين التي أصبحت تعد المصدر الأول للسياحة في العالم، حيث يخرج من الصين مايقرب من ١٣٠ مليون سائح، وهي الدولة الأولى من حيث السياحة الداخلية، فيها نحو 4.4 مليارات رحلة داخلية، كما استقبلت أصبحت الصين تستقبل الآن ما يقرب من ١٧٠ مليون سائح.

وأكد الرفاعي أن هذه الدورة من الجمعية العامة تعد الأكبر من حيث عدد المشاركين منذ سنوات، فهناك ١٣٢ وفدا مشاركا، و٧٥ وزيرا، وأشار إلى أنه سيتم مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تخص قطاع السياحة خلال الاجتماعات كما سيتم اختيار أمين عام جديد لمنظمة السياحة العالمية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 86 حالة

    أخبار

  • غدًا.. "مصر للطيران" تسير 21 رحلة من لإعادة 4 آلاف حاج

    أخبار

  • الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 85 حالة

    أخبار

  • ​مطار القاهرة ينقل حاجين فلسطينيين بالإسعاف لمعبر رفح لسوء حالتهما

    أخبار

إعلان

edab983c30.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية