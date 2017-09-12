مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لـ"السياحة العالمية" بالشرق الأوسط

كتب- مصطفى المنشاوي:

فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط لمدة ٤ سنوات بأغلبية الأصوات، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة المنظمة والذي عقد، اليوم الثلاثاء، في مدينة تشنغدو بالصين ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تحت عنوان "السياحة وأهداف التنمية المستدامة " بمركز المؤتمرات الدولي بالمدينة والتي ستعقد في الفترة من 11 إلى 16 من سبتمبر الجارى.

وخلال الاجتماع، تم اختيار مصر لعقد الاجتماع الـ 44 للجنة خلال الربع الثاني من ٢٠١٨، كما تم الاتفاق على مشاركة مصر والسعودية في اللجنة المخصصة لإعداد المشروع النهائي للاتفاقية الخاصة بآداب السياحة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد يحيى راشد وزير السياحة على أهمية تضافر الجهود وتعاون الجميع والعمل كفريق واحد لإعلاء قيمة السياحة في الوطن العربي، وتوجه الوزير بالشكر لممثلي الكيانات السياحية والقامات المشاركة على جهودهم المبذولة للارتقاء بصناعة السياحة، مثمنا جهود الدكتور طالب رفاعي الأمين السابق لمنظمة السياحة العالمية، ودوره البارز وأدائه الفعال خلال فترة توليه أمانة المنظمة.

بدوره، أعرب الدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية، عن سعادته بعقد هذه الدورة من الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في الصين التي أصبحت تعد المصدر الأول للسياحة في العالم، حيث يخرج من الصين مايقرب من ١٣٠ مليون سائح، وهي الدولة الأولى من حيث السياحة الداخلية، فيها نحو 4.4 مليارات رحلة داخلية، كما استقبلت أصبحت الصين تستقبل الآن ما يقرب من ١٧٠ مليون سائح.

وأكد الرفاعي أن هذه الدورة من الجمعية العامة تعد الأكبر من حيث عدد المشاركين منذ سنوات، فهناك ١٣٢ وفدا مشاركا، و٧٥ وزيرا، وأشار إلى أنه سيتم مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تخص قطاع السياحة خلال الاجتماعات كما سيتم اختيار أمين عام جديد لمنظمة السياحة العالمية.