مكرم محمد أحمد: مصر ستنتصر على الإرهاب مهما طال السجال

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نعى الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع في العريش، أمس الثلاثاء، وأسفر عن استشهاد 18 من رجال الشرطة وإصابة 5 آخرين، داعيًا لهم بالرحمة، ومؤكدًاكدًا أن الحرب مع الإرهاب سجال: «يوم لك ويوم عليك».

أضاف أحمد، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، اليوم الثلاثاء، «النصر سيكون حليفًا لمصر، لأن القضية صحيحة وصادقة، هذا حقنا في الدفاع عن أنفسنا، المصريين يدافعوا عن أمنهم الوطني والقومي بل العالم بأسره».

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تابع: «دائمًا قواتنا ما تضرب قوى الإرهاب، ودائمًا ما تُقلل من قوتها، وتهزمها في مواقع كثيرة، وإذا ما كانت كسبت معركة بهذا الحادث الإرهابي، فلن تستطيع أن تكسب الحرب، لأن إرادة المصريين قوية ومُصرة على التخلص من الإرهاب».