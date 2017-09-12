رئيس الوزراء: توفير التمويل اللازم لاستيراد قطع غيار جرارات السكك الحديدية

كتب - محمد غايات:

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتسخير كافة الإمكانات وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط وبرامج تطوير شبكة السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير النقل هشام عرفات اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض خطط تطوير السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة.

كما وجه رئيس الحكومة بتوفير التمويل اللازم لتوفير قطع الغيار الخاصة بالجرارات القديمة.

واستعرض رئيس الوزراء مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير قطاع البترول، بما يساهم في الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة، لتوفير احتياجات السوق المحلي من الطاقة، وآخر تطورات الأعمال الجارية في مشروع حقل ظهر ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لبدء الإنتاج من المشروع، إلى جانب بحث توفير المنتجات البترولية استعدادًا لفصل الشتاء.