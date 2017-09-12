رئيس الحكومة يستعرض مع وزير الصناعة نتائج قمة "بريكس"

كتب - محمد غايات:

تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، النتائج الإيجابية لمشاركة مصر في القمة التاسعة لتجمع "بريكس" التي عقدت بالصين الشهر الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على زيادة مستوى التعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر والدول الأعضاء في تجمع "بريكس"، للاستفادة من القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول في تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، هذا إلى جانب الإسراع في تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين، والمضي قدماً في دفع التعاون بين البلدين وتنفيذ المشروعات المشتركة وزيادة حركة التبادل التجاري.

وعرض وزير التجارة خلال اللقاء أبرز نتائج الفعاليات التي جرت على هامش قمة تجمع "بريكس" وفي مقدمتها معرض الصين والدول العربية الذي شاركت به مصر باعتبارها ضيف شرف المؤتمر، حيث تم الاتفاق على افتتاح مركز ثقافي دائم لمصر بالصين يمثل واجهة لدفع حركة السياحة والتبادل الثقافي المشترك .

كما عرض الوزير نتائج لقاءاته التي أجراها على هامش المعرض ومنها لقاءه بهيئة التنمية الصناعية في الصين، ورابطتي صناعة السيارات والغزل والنسيج هناك، والتي جاءت بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، حيث تم استعراض عدد من المشروعات ذات الأولوية للتعاون بين الدولتين في عدد من المجالات في مقدمتها: الكهرباء، والنقل، وصناعة السيارات، والغزل والنسيج، إضافة إلى عرض الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المؤتمر، والتي تضمنت تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج وتصنيع سيارات النقل، على أن يقام في مدينة العاشر من رمضان، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في مارس أو ابريل المقبل، إلى جانب مشروع تنفيذ توسعات لإحدى الشركات الصينية العاملة في صناعة الألياف الزجاجية بمصر، حيث من المقرر أن تصبح مصر بعد هذا التوسع ثالث دولة في العالم لتصدير الألياف الزجاجية، هذا إلى جانب اتفاقية في مجال زيادة الصادرات الزراعية بين البلدين.​