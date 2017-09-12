أحكام تتراوح ما بين المؤبد لـ 7 سنوات لـ 13 متهمًا في "عنف ملوي"
أحكام تتراوح ما بين المؤبد لـ 7 سنوات لـ 13 متهمًا في "عنف ملوي"
05:57 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
أرشيفية
المنيا - ريمون الراوي:
قضت المحكمة العسكرية في أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 14 متهمًا بأحكام تتراوح ما بين المؤبد لـ 7 سنوات والبراءة لأحدهم لتورطهم في أحداث عنف وقعت بمحكمة ملوي وقسم الشرطة إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
جاء قرار المحكمة بمعاقبة 4 من المتهمين بتأييد حكم المؤبد عليهم حضوريًا، وبراءة الخامس لعدم ثبوت الأدلة، في قضية اقتحام قسم شرطة ملوي، والتي تعاد إجراءات المحاكمة فيها أمام المحكمة العسكرية.
كما شمل الحكم معاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم حضوريًا، و6 آخرين حضوريًا بالسجن 5 سنوات في قضية اقتحام وحرق محكمة ملوي.
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