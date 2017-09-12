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الهند: يمكن الاستغناء عن القانون الدولى بشأن لاجئي الروهينجا

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مصراوي Masrawy

الهند: يمكن الاستغناء عن القانون الدولى بشأن لاجئي الروهينجا

06:38 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الهند: يمكن الاستغناء عن القانون الدولى بشأن لاجئي الروهينجا

لاجئي الروهينجا

نيودلهي - (د ب أ):

ردت الهند بحدة، اليوم الثلاثاء، على انتقاد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بسبب موقفها من اللاجئين الروهينجا، قائلة إن البلاد قلقة بشأن المهاجرين غير الشرعيين والتحديات الأمنية التى يمكن أن يشكلوها.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين قد قال خلال تناوله قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في جنيف إنه يأسف للتدابير المتخذة في الهند لترحيل الروهينجا في وقت العنف ضدهم في بلادهم.

وقد استقر نحو 40 ألف من مسلمي الروهينجا في الهند، وحصل 16 ألفا منهم على وثائق لاجئين.

وأشار مفوض حقوق الانسان إلى بيان صادر عن وزير الدولة للشئون الداخلية الهندى كيرين ريجوجو، قال فيه إنه نظرا لأن الهند ليست من الدول الموقعة على اتفاقية المفوضية الخاصة باللاجئين فإن بامكانها الاستغناء عن القانون الدولى فى هذا الشأن.

وقال الحسين إنه بموجب القانون العرفي والتصديق على العهود الأخرى والمبدأ العالمي لعدم الإعادة القسرية "لا يمكن للهند تنفيذ عمليات طرد جماعية أو إعادة الأشخاص إلى مكان يتعرضون فيه للتعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة".

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