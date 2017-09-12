مقتل جنديين عراقيين غربي الرمادي

الرمادي - (د ب أ):

أعلن مصدر عسكري عراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين بقصف بقذائف الهاون على مقر عسكري في منطقة الصكرة على مسافة 160 كيلومترا غرب الرمادي.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن "تنظيم "داعش" أطلق قذائف هاون على مقر للجيش العراقي في منطقة الصكرة المحاذية للطريق الدولي السريع الذي يصل إلى الأردن، ما أسفر عن مقتل جنديين كانا مرابطين على أسوار المقر العسكري، وتعرض بعض بناياته إلى أضرار مادية".

وتشهد مدن غرب العراق والمناطق الصحراوية في محافظة الأنبار سيطرة واسعة لتنظيم داعش منذ منتصف عام 2014، حيث يتخذها منطلقا لتنفيذ عملياته ضد القوات العراقية.