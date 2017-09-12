تعرف على الكونكورد.. الطائرة التي اختفت عام 2003

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

دخلت طائرة الكونكورد الخدمة رسميًا عام 1976، بعد تصنيعها باتفاق مشترك بين المملكة المتحدة وفرنسا، وتعني كلمة "كونكورد" "التناغم أو الاتحاد"، في إشارة للتعاون القائم بين البلدين، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.

وخلال رحلة الطائرة التي استمرت بين عامي 1976 و2003 جابت الطائرة العديد من العواصم العالمية، وقامت برحلة حول العالم في 30 ساعة.

وفيما يلي 25 صورة لأبرز المعلومات والأرقام الخاصة بتفاصيل الطائرة الأسرع والأكثر إثارة في العالم، والتي كانت هجمات الحادي عشر من سبتمر عام 2001 بداية العد التنازلي لتقاعدها بعدما انخفض عدد المسافرين عليها إلى النصف، وفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية.

1- في أكتوبر عام 1969 أعلن نجاح أول تجربة طيران، لكن أول رحلة تجارية كانت في يناير 1976، حيث قامت الكونكرد البريطانية برحلة بين لندن والبحرين؛ وقامت الكونكرد الفرنسية برحلة بين باريس والبرازيل.

2- كانت تكلفة تذكرة أول رحلة للكونكرد البريطانية بين لندن والبحرين 500 دولار، بينما كانت تذكرة الدرجة الأولى على الطائرات التقليدية تساوي 430 دولار.

3- بلغ عدد ركاب الطائرة 100 مسافر.

4- طاقم الطائرة مكون من طيارين اثنين ومهندس طيران إضافة إلى 6 مضيفين.

5- قامت الطائرة بـ5 آلاف ساعة طيران قبل دخولها الخدمة رسميًا وهو ما يجعلها صاحبة أطول فترة اختبارات بين الطائرات على الإطلاق.

6- أول رحلة تجريبية إلى أمريكا كانت عام 1973.

7- سجلت أسرع رحلة طيران عبر المحيط الأطلنطي حيث قطعت المسافة بين لندن ونيويورك عام 1996 في ساعتين و52 دقيقة، ورغم تكلفتها العالية إلا أنها كانت نافعة اقتصادية خاصة في نقل الأفراد والأشياء الدقيقة بسرعة

8- سرعة الطائرة عند الإقلاع 400 كم في الساعة وسرعة تحليق 2160 كم (أكثر من ضعفي سرعة الصوت) بينما تصل سرعتها عند الهبوط إلى 300 كم في الساعة.

9- قامت الطائرة بجولة حول العالم في 30 ساعة قطعت خلالها مسافة 45 ألف كيلومتر.

10- تحلق الطائرة على ارتفاع 60 ألف قدم وهو ما يجعلها على حافة الفضاء الخارجي ويستطيع ركابها رؤية سطح الأرض الكروي أثناء التحليق.

11- بسبب الحرارة الناتجة عن السرعة الفائقة يتمدد جسم الطائرة بمقدار 25 سم بنهاية الرحلة.

12- حجم الوقود الذي تحمله الطائرة 119.5 ألف لتر من الوقود.

13- مدى الطائرة يصل إلى 6.6 ألف كم والصورة التالية ترصد الطائرة فوق العاصمة الفرنسية باريس عام 1973.

14- عدد الطائرات التي دخلت الخدمة 14 طائرة والصورة لملكة بريطانيا بجوار موديل عام 1966.

15- الأمير تشارلز والأمير ديانا مع طاقم الطائرة كونكرد البريطانية عام 1986.

16- كانت طائرة السفر المفضلة لملكة بريطانيا ومشاهير العالم، والصور للملكة إليزابيس والأمير فيليب في الكويت عام 1979.

17- عدد رحلات طائرات الكونكورد لم يتجاوز 50 ألف رحلة منذ انطلاقها وحتى تقاعدها عام 2003.

18- 2.5 مليون شخص استخدموها في السفر.

19- ألغيت رحلات الطائرة بين لندن وسنغافورة عام 1979 عبر البحرين بسبب الضوضاء الكبيرة التي تصنعها عندما تتخطى سرعة الصوت.

20- عام 1981 مُنعت من المرور في الأجواء السعودية لأن الضوضاء التي تحدثها تزعج البد وجمالهم.

21- عام 2000 حدثت الكارثة بسبب قطعة معدن أصابت محرك الطائرة بعد الإقلاع مباشرة فاصطدمت بفندق وقتل كل ركابها إضافة إلى 4 أشخاص على الأرض في باريس.

22- كانت هجمات الحادث عشر من سبتمبر عام 2001 بداية العد التنازلي لتقاعد الطائرة، حيث قل عدد المسافرين عليها بنسبة 50 % بالتوازي مع ارتفاع تكلفة تشغيلها، إضافة إلى حادث باريس.

23- في يونيو 2003 تقاعدت الكونكورد الفرنسية وفي 23 أكتوبر من ذات العام، كانت آخر رحلة للكونكورد البريطانية، حيث ترصد الصورة لحظة إقلاعها من نيويورك باتجاه مطار هيثرو البريطاني.

24- استخدمت في نقل الماس والأعضاء البشرية عبر المحيط.

25- الكونكورد الفرنسية في ألمانيا عام 1998.