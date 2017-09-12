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مسؤول في "الناتو": لم يتم إبلاغ الحلف بصفقة الصواريخ الروسية لتركيا

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مصراوي Masrawy

مسؤول في "الناتو": لم يتم إبلاغ الحلف بصفقة الصواريخ الروسية لتركيا

06:24 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

نظام الدفاع الصاروخي من طراز إس – 400

بروكسل - (د ب أ): 

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الثلاثاء، إن الحلف لم يتلق أية معلومات عن شراء تركيا، عضو الناتو ، لنظام الدفاع الصاروخي من طراز إس – 400 من .

وقال المسؤول فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "لم يتم إبلاغ الناتو بتفاصيل أي عملية شراء".

وأضاف المسؤول إن قرار أي عضو بالحلف شراء معدات عسكرية يرجع إليه.

واستطرد المسؤول "ما يهم الناتو هو أن تكون المعدات التي يحصل عليها عضو الحلف متوافقة مع الأنظمة المستخدمة بالحلف"، مضيفاً أنه لا يوجد لدى أي من الحلفاء بالناتو حاليا، نظام الدفاع الصاروخي من طراز إس – 400".

وكان الكرملين قد أكد، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وتركيا وقعتا عقدا تشتري أنقرة بموجبه نظام الدفاع الصاروخي من طراز إس – 400 روسي الصنع.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن فلاديمير كوجين مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول :"لقد تم توقيع العقد ويجري الإعداد لتنفيذه".

ونقلت وسائل إعلام تركية في وقت سابق اليوم عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده دفعت بالفعل مقدما لروسيا لحساب شراء أنظمة الصواريخ، وذلك رغم معارضة شركاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقلق الولايات المتحدة من التقارب التركي الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن أنظمة إس – 400 الروسية غير متوافقة مع أنظمة الناتو.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 2.5 مليار دولار.

 

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مصراوي Masrawy

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