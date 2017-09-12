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القوات الجوية السعودية تستعد لمناورات "فيصل 11" مع مصر

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مصراوي Masrawy

القوات الجوية تستعد لمناورات "فيصل 11" مع

06:21 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

القوات الجوية السعودية

الرياض - (د ب أ): 

أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية، الثلاثاء، أنها تستعد لبدء تنفيذ مناورات "فيصل 11" بطائرات من طراز متقدم مع سلاح الجو المصري، مشيرة إلى أن المناورات ستنطلق بمصر نهاية الأسبوع المقبل.

وتأتي المناورات المشتركة ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة السعودية لتدريب كافة قطاعاتها العسكرية.

وذكرت القوات الجوية الملكية السعودية، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء إن هذه "المناورات تُعد ضمن الخطة السنوية التدريبية؛ حيث تهدف إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات بين القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح الجو المصري، وصقل وتأهيل الأطقم الجوية من طيارين وفنيين واكتساب الخبرات الفنية وتطوير المهارات القتالية من خلال تنفيذ العمليات المشتركة مع القوات المصرية الشقيقة، وكذلك التدريب على تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة، كما تأتي هذه المناورات لإبراز جاهزية القوات الجوية السعودية".

يُذكر أن مناورات "فيصل 2017" تعد النسخة الحادية عشرة التي تنفذ بين القوات الجوية للبلدين منذ عام 2000.

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