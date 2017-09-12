سقوط طائرة تدريب عسكرية في سويسرا

بيرني - (د ب أ):

سقطت طائرة خفيفة تابعة للجيش السويسري، اليوم الثلاثاء، في منطقة جبال الألب.

وقال القائد في سلاح الجو السويسري ألدو شيلينبرج إنه تم العثور على حطام الطائرة بعد ظهر اليوم في منطقة شريكنهورن.

ولم يعرف شيء عن مصير الطيار حتى الآن.

وكانت الطائرة قد فقدت قبل أن يتبين سقوطها.

وحسب الجيش فإن الطائرة وهي من طراز (بي.سي 7) التي تستخدم في التدريب كانت قد أقلعت على بعد نحو 60 كيلومترا غرب العاصمة السويسرية برن، ولكنها لم تهبط في مدينة لوجانو بعد ثلاثين دقيقة حسبما كان مقررا لها.

ولا يخضع هذا النوع من الطائرات المستخدمة في تعليم الطيران لمراقبة الرادار بشكل دائم.

وتم تحديد موقع الطائرة المنكوبة بعد ساعات من سقوطها وبعد عملية بحث واسعة.

ولم يتم حتى الآن العثور على الطيار المعروف بكفاءته.

ولا يزال شيلينبرج يأمل في العثور عليه سالما رغم أن الطائرة ليس بها مقعد قذف.

وقال القائد السويسري إن سوء الأحوال الجوية وسقوط الثلوج يعوق جهود البحث عن الطيار المفقود.