أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

سقوط طائرة تدريب عسكرية في سويسرا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سقوط طائرة تدريب عسكرية في سويسرا

06:21 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

سقوط طائرة تدريب عسكرية في سويسرا

سقوط طائرة تدريب عسكرية في سويسرا

بيرني - (د ب أ):

سقطت طائرة خفيفة تابعة للجيش السويسري، اليوم الثلاثاء، في منطقة جبال الألب.

وقال القائد في سلاح الجو السويسري ألدو شيلينبرج إنه تم العثور على حطام الطائرة بعد ظهر اليوم في منطقة شريكنهورن.

ولم يعرف شيء عن مصير الطيار حتى الآن.

وكانت الطائرة قد فقدت قبل أن يتبين سقوطها.

وحسب الجيش فإن الطائرة وهي من طراز (بي.سي 7) التي تستخدم في التدريب كانت قد أقلعت على بعد نحو 60 كيلومترا غرب العاصمة السويسرية برن، ولكنها لم تهبط في مدينة لوجانو بعد ثلاثين دقيقة حسبما كان مقررا لها.

ولا يخضع هذا النوع من الطائرات المستخدمة في تعليم الطيران لمراقبة الرادار بشكل دائم.

وتم تحديد موقع الطائرة المنكوبة بعد ساعات من سقوطها وبعد عملية بحث واسعة.

ولم يتم حتى الآن العثور على الطيار المعروف بكفاءته.

ولا يزال شيلينبرج يأمل في العثور عليه سالما رغم أن الطائرة ليس بها مقعد قذف.

وقال القائد السويسري إن سوء الأحوال الجوية وسقوط الثلوج يعوق جهود البحث عن الطيار المفقود.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • نائب رئيس البرلمان اليمني يلتقي رئيس الاتحاد البرلمان الدولي

    أخبار

  • سويسرا تعرض التوسط في النزاع بشأن

    أخبار

  • سويسرا: دعوات لزيادة تأشيرات العمل للعمالة القادمة من "العالم الثالث"

    أخبار

إعلان

6124894619.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً