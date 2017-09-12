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تحطم طائرة خفيفة في فرنسا

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مصراوي Masrawy

تحطم طائرة خفيفة في فرنسا

06:18 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

تحطم طائرة خفيفة في فرنسا

تحطم طائرة - ارشيفية

باريس - (د ب أ): 

تحطمت طائرة خفيفة في جزيرة كورسيكا الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها، وذلك وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

وقع الحادث بالقرب من بلدة آليريا على الساحل الشرقي للجزيرة، ولم يتم التوصل إلى أي دليل فوري يفسر سبب وقوع الحادث.

وقالت صحيفة "كورس ماتين" المحلية، إن رجلين وامرأتين كانوا على متن الطائرة.

وأضافت الصحيفة، أن النيران كانت مشتعلة في الطائرة، عندما وصل فريق خدمات الطوارئ لموقع الحادث.

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