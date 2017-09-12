كوريا الشمالية: أمريكا تختار المواجهة العسكرية

جنيف - (د ب أ):

قال دبلوماسي كوري شمالي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تسير على طريق المواجهة العسكرية مع كوريا الشمالية، موضحًا أن العقوبات الجديدة التي صاغتها الولايات المتحدة وأقرها مجلس الأمن الدولي لن تنهي الأزمة النووية.

وقال هان تاى سونج الذى يمثل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فى جنيف إن حملة العقوبات والضغط التى يقوم بها نظام واشنطن للقضاء التام على سيادة كوريا الديمقراطية وحقها فى الوجود تصل الى مستوى متهور للغاية.

وفى حديثه فى مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، أكد هان مجددًا تحذيرات بيونجيانج من أن الولايات المتحدة ستدفع "ثمنا مناسبا" وسوف "تعاني من أكبر قدر من الألم" لضغطها من أجل فرض عقوبات أكثر تشددا.

وتابع: "بدلا من اتخاذ الخيار الصحيح مع تحليل منطقي للوضع العام، فإن نظام واشنطن يختار أخيرا المواجهة السياسية والاقتصادية والعسكرية".

وفرض مجلس الأمن، أمس الإثنين، إجراءات عقابية جديدة ردا على تجربة بيونج يانج النووية الأخيرة.

وتسعى العقوبات الى الحد من مصادر الدخل الرئيسية لبيونجيانج من خلال حظر صادرات المنسوجات وتحويلات الأموال من جانب العمال المغتربين من كوريا الشمالية.

كما تحد من صادرات النفط إلى البلد المعزول.