10 ملايين يورو أبعدت دي ماريا عن برشلونة

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ذكرت صحيفة "ليكيب" أن نادي برشلونة كان قريبًا للغاية من التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا في الميركاتو الأخير.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الاختلاف بين برشلونة وباريس سان جيرمان حول قيمة الصفقة، أدى إلى استمرار النجم الأرجنتيني في ملعب حديقة الأمراء.

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وأكدت "ليكيب" عرض برشلونة 45 مليون من أجل ضم أنخيل دي ماريا إلى جانب 5 ملايين إضافات، إلا أن باريس سان جيرمان رفض العرض بسبب رغبته في الحصول على 60 مليونًا لبيع اللاعب الأرجنتيني، وهو الأمر الذي رفضته إدارة العملاق الكتالوني.