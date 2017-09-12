مدافع باريس سان جيرمان يتحدث عن الخسارة المؤلمة من برشلونة

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أكد قائد باريس سان جيرمان تياجو سليفا أن زملاءه في الفريق نسوا تمامًا خسارتهم المؤلمة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتواجه باريس سان جيرمان مع برشلونة في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفاز الفريق الفرنسي ذهابًا على ملعب الأمراء برباعية نظيفة قبل أن يتكبد هزيمة قاسية في لقاء الإياب في الكامب نو بنتيجة 6-1 ليودع رجال أوناي إيمري البطولة.

وأوضح سيلفا أن لاعبي باريس سان جيرمان وضعوا تلك الخسارة وراء ظهورهم، حيث يستعدون لبداية المسابقة من جديد بمواجهة سيلتك الأسكتلندي اليوم ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم -إلى جانبهما- كلا من بايرن ميونخ وأندرلخت.

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وأشار سيلفا إلى استعداد باريس سان جيرمان لبداية البطولة على أفضل نجو ممكن، حيث يرغب الفريق في السيطرة على المباراة والخروج بالنقاط الثلاث من أمام فريق صعب اعتاد اللعب في المسابقات الأوروبية.

وعن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها باريس سان جيرمان في الميركاتو الأخير قال سيلفا إن نيمار وداني ألفيس يمتلكان الخبرة الكبيرة وسبق أن توجوا باللقب من قبل إلى جانب أنخيل دي ماريا.

وأعرب سيلفا عن تحفز باريس سان جيرمان هذا الموسم للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة هذا الموسم في دوري الأبطال.